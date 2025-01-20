DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,32 -0,5%Nas23.644 +0,4%Bitcoin77.661 -3,1%Euro1,1680 -0,1%Öl59,95 -0,9%Gold4.448 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Allianz 840400 SAP 716460 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Aktien von Chevron und ExxonMobil drehen ins Minus: USA lockern Sanktionen gegen Venezuela Aktien von Chevron und ExxonMobil drehen ins Minus: USA lockern Sanktionen gegen Venezuela
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Aktien New York: Dow dreht nach Rekordjagd ins Minus - Nasdaq legt zu

07.01.26 19:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.655,9 PKT 108,7 PKT 0,46%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.945,3 PKT 0,5 PKT 0,01%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresstart sind die Investoren an den US-Börsen zur Wochenmitte etwas vorsichtiger geworden. Zwar erreichten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Mittwoch zum Handelsbeginn weitere Rekordmarken. Der Dow drehte anschließend aber ins Minus. Die Zeichen könnten zumindest vorerst eher auf Konsolidierung stehen nach dem starken Jahresauftakt.

Wer­bung

Grund für das Innehalten an den Börsen könnte sein, dass am Freitag in den USA die Arbeitsmarktdaten für Dezember veröffentlicht werden. "Nach dem Ende des Shutdowns werden Konjunkturdaten wieder regulär veröffentlicht. Das sorgt zwar für mehr Transparenz, erhöht aber gleichzeitig die Sensitivität der Märkte gegenüber neuen Zahlen", schrieb Maximilian Wienke von der Handelsplattform eToro.

Der Dow gab um ein halbes Prozent auf 49.196 Punkte nach. In den vergangenen beiden Handelstagen war der US-Leitindex bereits jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 lag mit 6.953 Zählern moderat im Plus.

Der NASDAQ 100 legte dagegen um 0,6 Prozent auf 25.783 Punkte zu, angetrieben von Tech-Schwergewichten wie Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Microsoft, Amazon und NVIDIA. Intel-Aktien lagen an der Spitze des Nasdaq 100 mit einem Aufschlag von gut 7 Prozent.

Wer­bung

Unter den Einzelwerten rutschten die Aktien von Blackstone um 5 Prozent ab. US-Präsident Donald Trump hat ein Verbot von Käufen von Einfamilienhäusern durch institutionelle Investoren angekündigt. Das könnte auch Blackstone treffen, der Vermögensverwalter ist auch mit Anlagen in der Immobilienbranche aktiv.

Der Kurs von Ventyx Biosciences schoss um fast 40 Prozent nach oben, nachdem das "Wall Street Journal" über eine womöglich baldige Übernahme durch den Pharmakonzern Eli Lilly berichtet hatte. Auch bei dessen Anlegern kam die Nachricht gut an, Aktien von Eli Lilly verteuerten sich um 3,5 Prozent und erreichten ein Rekordhoch.

Bei den Aktionären von First Solar drückte eine Abstufung auf "Hold" durch das Investmenthaus Jefferies auf die Stimmung. Der Kurs fiel um fast 10 Prozent. Vor allem kurzfristig orientierte Anleger könnten hier zunächst weiter Kasse machen, nachdem sich der Wert der Papiere des Photovoltaik-Konzerns seit Mitte Juni jüngst verdoppelt hatte./bek/jha/

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

20:07Warner Bros rejects revised Paramount bid, sticks with Netflix
20:02NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
19:53Aktien New York: Dow dreht nach Rekordjagd ins Minus - Nasdaq legt zu
19:39How Alphabet surpassed Apple to become the second-most valuable company in the world
19:23S&P 500 Hits New Record Highs, Alphabet Dethrones Apple: What's Moving Markets Wednesday?
19:16Microsoft, Hexagon Put Humanoid Robots On Factory Floors
19:15Is Amazon Stock a Buy for 2026?
19:01Beyond The Numbers: 8 Analysts Discuss Northern Trust Stock
mehr