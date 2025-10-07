DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.767 -1,7%Euro1,1656 -0,5%Öl65,72 +0,3%Gold3.983 +0,5%
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
Top News
Dollar-Schwäche und Bitcoin-Stärke? Trumps Krypto-Wette mit globalen Folgen für Anleger Dollar-Schwäche und Bitcoin-Stärke? Trumps Krypto-Wette mit globalen Folgen für Anleger
MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA? MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA?
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende

07.10.25 22:32 Uhr
Letztendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Charts|News|Analysen
Applied Materials Inc.
Charts|News|Analysen
AppLovin Corp
Charts|News|Analysen
Comcast Corp. (Class A)
Charts|News|Analysen
Exelon Corp.
Charts|News|Analysen
Gilead Sciences Inc.
Charts|News|Analysen
JD.com Inc (spons. ADRs)
Charts|News|Analysen
KLA-Tencor Corp.
Charts|News|Analysen
Lam Research Corp.
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
Charts|News|Analysen
NXP Semiconductors N.V.
Charts|News|Analysen
PayPal Inc
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
Charts|News|Analysen
The Kraft Heinz Company
Charts|News|Analysen
NASDAQ 100
Charts|News|Analysen

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,55 Prozent tiefer bei 24.840,23 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,213 Prozent höher bei 25.031,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24.978,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 24.783,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.062,96 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23.652,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22.685,57 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 07.10.2024, mit 19.800,74 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 18,42 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.062,96 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 7,64 Prozent auf 631,85 USD), PayPal (+ 4,03 Prozent auf 63,20 EUR), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,83 Prozent auf 211,51 USD), Gilead Sciences (+ 2,82 Prozent auf 116,78 USD) und Exelon (+ 2,41 Prozent auf 46,79 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8,70 Prozent auf 328,40 USD), Lam Research (-5,90 Prozent auf 140,35 USD), Applied Materials (-5,52 Prozent auf 211,56 USD), NXP Semiconductors (-5,12 Prozent auf 219,58 USD) und KLA-Tencor (-4,82 Prozent auf 1.084,74 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32.385.042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,902 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

