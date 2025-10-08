Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SMI am Mittwochmittag steigen

Marktbericht

Der SMI befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwind.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 12:07 Uhr via SIX 0,79 Prozent höher bei 12.620,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,452 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,240 Prozent stärker bei 12.551,83 Punkten, nach 12.521,79 Punkten am Vortag.

Bei 12.634,04 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12.551,76 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0,973 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.312,65 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 08.07.2025, bei 11.970,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.010,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,57 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13.199,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 2,55 Prozent auf 159,05 CHF), Givaudan (+ 2,06 Prozent auf 3.368,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,40 Prozent auf 59,28 CHF), Roche (+ 1,14 Prozent auf 291,80 CHF) und Novartis (+ 0,87 Prozent auf 106,08 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-0,85 Prozent auf 151,15 CHF), Swiss Life (-0,83 Prozent auf 856,20 CHF), Alcon (-0,53 Prozent auf 60,28 CHF), Sonova (-0,23 Prozent auf 221,20 CHF) und Sika (-0,11 Prozent auf 179,30 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.141.453 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246,785 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,80 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,91 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net