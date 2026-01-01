DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 ±0,0%Nas23.692 +0,6%Bitcoin77.754 -3,0%Euro1,1684 ±-0,0%Öl59,91 -1,0%Gold4.452 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Allianz 840400 SAP 716460 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren abgeworfen So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren abgeworfen
Tether: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten Tether: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Streik in Mecklenburg-Vorpommern - Landesamt warnt vor glatten Straßen

07.01.26 19:32 Uhr

SCHWERIN (dpa-AFX) - Wegen möglichen Personalausfalls infolge eines Streikaufrufs warnt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern vor glatten Straßen am Donnerstag. "Durch den Streikaufruf kann es zu personellen Engpässen im Winterdienst kommen", teilte die Behörde mit.

Wer­bung

Die Arbeitnehmervertretung habe die Bediensteten der Straßenbauverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Donnerstag zum Streik aufgerufen. Betroffen sind demnach auch die Straßenbauämter des Landes samt dazugehöriger Straßenmeistereien. Hintergrund seien die aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder.

"Die Straßenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns wird dennoch alles versuchen, die Landes- und Bundesstraßen morgen möglichst schnee- und eisfrei zu halten." Der Ausfall des eigenen Personals werde so gut wie möglich mit Fremdfirmen kompensiert. Ein Teil der Räumung werde sowieso schon an Privatfirmen übertragen, sagte ein Sprecher der Landesbehörde.

Appell an Autofahrer

Je nach Witterungslage werde der Ersatz von Personal nicht überall in vollem Umfang gelingen, teilte die Behörde mit. "Aufgrund des anhaltend kalten Wetters mit Schneefall ist somit insbesondere in den Morgenstunden Glätte auf den Fahrbahnen nicht auszuschließen." Autofahrerinnen und Autofahrer sollten besonders darauf achten, an die Bedingungen angepasst zu fahren./chh/DP/jha