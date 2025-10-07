Schwacher Handel: SMI sackt schlussendlich ab

SMI aktuell

Kaum verändert zeigte sich der SMI am Abend.

Letztendlich beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 12.531,43 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,447 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,050 Prozent schwächer bei 12.545,14 Punkten, nach 12.551,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12.580,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12.509,79 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der SMI mit 12.370,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wurde der SMI auf 11.954,54 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, wies der SMI einen Stand von 12.008,70 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 7,81 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 13.199,05 Punkten. Bei 10.699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (+ 2,17 Prozent auf 3.300,00 CHF), Richemont (+ 1,57 Prozent auf 155,10 CHF), Swisscom (+ 0,77 Prozent auf 592,50 CHF), Nestlé (+ 0,16 Prozent auf 74,49 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,07 Prozent auf 574,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Lonza (-3,05 Prozent auf 540,20 CHF), Partners Group (-1,61 Prozent auf 1.040,50 CHF), Alcon (-1,46 Prozent auf 60,60 CHF), Logitech (-1,30 Prozent auf 89,86 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 152,45 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.810.331 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 245,231 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,55 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net