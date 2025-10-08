Roche Aktie News: SPI Aktie Roche schiebt sich am Mittwochmittag vor
Die Aktie von Roche zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 291,80 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 292,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 290,00 CHF. Zuletzt wechselten 147.537 Roche-Aktien den Besitzer.
Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 7,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 231,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 20,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,90 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 284,41 CHF.
Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,87 CHF fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
