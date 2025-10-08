DAX24.562 +0,7%Est505.636 +0,4%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.818 +1,5%Euro1,1633 -0,2%Öl66,13 +0,6%Gold4.035 +1,3%
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie
Interview mit Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management
Blick auf Roche-Kurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche schiebt sich am Mittwochmittag vor

08.10.25 12:08 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche schiebt sich am Mittwochmittag vor

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
292,70 CHF 4,20 CHF 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 291,80 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 292,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 290,00 CHF. Zuletzt wechselten 147.537 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 7,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 231,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 20,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,90 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 284,41 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,87 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
08:26Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Roche BuyUBS AG
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:26Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG

