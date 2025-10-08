Roche Aktie News: SPI Aktie Roche schiebt sich am Mittwochmittag vor

Blick auf Roche-Kurs

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 291,80 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 292,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 290,00 CHF. Zuletzt wechselten 147.537 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 7,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 231,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 20,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,90 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 284,41 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,87 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf

Roche-Aktie im Plus: US-Zulassung für neue Kombinationstherapie gegen Lungenkrebs erhalten

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr eingebracht