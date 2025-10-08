DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.350 +0,4%Top 10 Crypto17,20 +0,8%Nas23.017 +1,0%Bitcoin106.825 +2,5%Euro1,1602 -0,5%Öl66,33 +0,9%Gold4.042 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf
Airbus-Aktie gesucht: 73 Auslieferungen im September Airbus-Aktie gesucht: 73 Auslieferungen im September
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Index im Blick

Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert nachmittags im Plus

08.10.25 20:02 Uhr
Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert nachmittags im Plus | finanzen.net

Am Mittwochnachmittag halten sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
195,00 EUR 4,90 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
420,00 EUR 1,50 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
131,84 EUR 0,38 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
60,69 EUR 2,08 EUR 3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
57,02 EUR -0,26 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
250,25 EUR -2,35 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
253,95 EUR -0,25 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
74,90 EUR -0,60 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
162,72 EUR 3,48 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
130,52 EUR -0,30 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
320,35 EUR 7,80 EUR 2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
35,54 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.681,0 PKT 78,0 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,15 Prozent auf 46.673,02 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,014 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,210 Prozent auf 46.700,90 Punkte an der Kurstafel, nach 46.602,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 46.816,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46.498,39 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0,220 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 08.09.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 45.514,95 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 08.07.2025, mit 44.240,76 Punkten bewertet. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 08.10.2024, mit 42.080,37 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,10 Prozent. Bei 47.049,64 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. 36.611,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3,84 Prozent auf 505,42 USD), Cisco (+ 2,37 Prozent auf 70,62 USD), UnitedHealth (+ 2,09 Prozent auf 371,25 USD), NVIDIA (+ 1,96 Prozent auf 188,67 USD) und Amazon (+ 1,90 Prozent auf 226,00 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen IBM (-2,51 Prozent auf 286,50 USD), Chevron (-1,06 Prozent auf 153,27 USD), Merck (-1,02 Prozent auf 86,72 USD), Coca-Cola (-0,97 Prozent auf 66,15 USD) und McDonalds (-0,82 Prozent auf 293,89 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 17.995.552 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,882 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen