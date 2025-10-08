Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert nachmittags im Plus

Index im Blick

Am Mittwochnachmittag halten sich die Anleger in New York zurück.

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,15 Prozent auf 46.673,02 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,014 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,210 Prozent auf 46.700,90 Punkte an der Kurstafel, nach 46.602,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 46.816,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46.498,39 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0,220 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 08.09.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 45.514,95 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 08.07.2025, mit 44.240,76 Punkten bewertet. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 08.10.2024, mit 42.080,37 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,10 Prozent. Bei 47.049,64 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. 36.611,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3,84 Prozent auf 505,42 USD), Cisco (+ 2,37 Prozent auf 70,62 USD), UnitedHealth (+ 2,09 Prozent auf 371,25 USD), NVIDIA (+ 1,96 Prozent auf 188,67 USD) und Amazon (+ 1,90 Prozent auf 226,00 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen IBM (-2,51 Prozent auf 286,50 USD), Chevron (-1,06 Prozent auf 153,27 USD), Merck (-1,02 Prozent auf 86,72 USD), Coca-Cola (-0,97 Prozent auf 66,15 USD) und McDonalds (-0,82 Prozent auf 293,89 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 17.995.552 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,882 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

