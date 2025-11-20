DAX25.202 +0,3%Est505.966 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,1%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.617 -0,5%Euro1,1646 -0,1%Öl62,52 -0,3%Gold4.474 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 Lufthansa 823212 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Tilray übertrifft Erwartungen -- Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Neue Prognose erwartet drastischen Preisverfall beim Cybertruck Tesla-Aktie: Neue Prognose erwartet drastischen Preisverfall beim Cybertruck
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Selenskyj fordert Reaktion der USA nach Oreschnik-Angriff durch Russland

09.01.26 12:23 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den schweren russischen Angriffen in der Nacht unter anderem mittels einer Rakete des Typs Oreschnik eine internationale Reaktion gefordert. Russland habe bei der Attacke 242 Drohnen, 13 ballistische Raketen - darunter die Mittelstreckenrakete Oreschnik - und 22 Marschflugkörper eingesetzt, schrieb Selenskyj bei Telegram. Die Angriffe hätten sich gegen zivile Infrastruktur und Wohnhäuser gerichtet. Bisherigen Informationen zufolge gebe es vier Todesopfer und Dutzende Verletzte. "Es ist eine klare Reaktion der Welt nötig, insbesondere der USA, auf die Russland tatsächlich achtet", schrieb er.

Wer­bung

Russland hatte in der Nacht die Ukraine erneut mit schweren Angriffen aus der Luft überzogen. Neben der Hauptstadt Kiew geriet dabei auch die westukrainische Region Lwiw unter heftigen Beschuss. Dabei setzte Russland eigenen Angaben nach zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn auch seine neue Mittelstreckenrakete Oreschnik ein.

Moskau rechtfertigte diesen Schritt als Vergeltungsaktion für den angeblichen Versuch der Ukraine, eine Residenz von Präsident Wladimir Putin anzugreifen. Damals hatte Putin US-Präsident Donald Trump angerufen - und den Angriff auf die Residenz des Kremlchefs kritisiert. Kiew hingegen bestreitet, dass es überhaupt das Objekt attackiert habe./bal/DP/mis