Selenskyj fordert Reaktion der USA nach Oreschnik-Angriff durch Russland

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den schweren russischen Angriffen in der Nacht unter anderem mittels einer Rakete des Typs Oreschnik eine internationale Reaktion gefordert. Russland habe bei der Attacke 242 Drohnen, 13 ballistische Raketen - darunter die Mittelstreckenrakete Oreschnik - und 22 Marschflugkörper eingesetzt, schrieb Selenskyj bei Telegram. Die Angriffe hätten sich gegen zivile Infrastruktur und Wohnhäuser gerichtet. Bisherigen Informationen zufolge gebe es vier Todesopfer und Dutzende Verletzte. "Es ist eine klare Reaktion der Welt nötig, insbesondere der USA, auf die Russland tatsächlich achtet", schrieb er.

Russland hatte in der Nacht die Ukraine erneut mit schweren Angriffen aus der Luft überzogen. Neben der Hauptstadt Kiew geriet dabei auch die westukrainische Region Lwiw unter heftigen Beschuss. Dabei setzte Russland eigenen Angaben nach zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn auch seine neue Mittelstreckenrakete Oreschnik ein.

Moskau rechtfertigte diesen Schritt als Vergeltungsaktion für den angeblichen Versuch der Ukraine, eine Residenz von Präsident Wladimir Putin anzugreifen. Damals hatte Putin US-Präsident Donald Trump angerufen - und den Angriff auf die Residenz des Kremlchefs kritisiert. Kiew hingegen bestreitet, dass es überhaupt das Objekt attackiert habe./bal/DP/mis