UBS Aktie
Marktkap. 111,26 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 35 auf 36 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe vor den Quartalszahlen der Bank seine Ergebnisschätzungen (EPS) moderat erhöht, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem sieht er seine Bewertung der Schweizer als "Top Pick" bestätigt. Die Aktie habe in den vergangenen drei Monaten wieder Schwung bekommen und die Konkurrenz überflügelt. Zudem rechne er dank des Rückenwinds von den Kapitalmärkten für das Vermögensverwaltungsgeschäft und das Investmentbanking mit einer guten Ertragsdynamik./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Buy
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
36,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,07 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
