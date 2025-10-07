DAX 24.480 +0,4%ESt50 5.627 +0,2%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 16,97 -0,6%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.534 +1,2%Euro 1,1623 -0,3%Öl 66,24 +0,8%Gold 4.040 +1,4%
35,11 EUR +0,12 EUR +0,34 %
40,92 USD -0,12 USD -0,29 %
Marktkap. 111,26 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH

ISIN CH0244767585

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 35 auf 36 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe vor den Quartalszahlen der Bank seine Ergebnisschätzungen (EPS) moderat erhöht, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem sieht er seine Bewertung der Schweizer als "Top Pick" bestätigt. Die Aktie habe in den vergangenen drei Monaten wieder Schwung bekommen und die Konkurrenz überflügelt. Zudem rechne er dank des Rückenwinds von den Kapitalmärkten für das Vermögensverwaltungsgeschäft und das Investmentbanking mit einer guten Ertragsdynamik./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
36,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,07 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

11:31 UBS Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
06.10.25 UBS Underweight Morgan Stanley
03.10.25 UBS Underweight Barclays Capital
29.09.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu UBS

finanzen.net Schwacher Handel: SMI sackt schlussendlich ab
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI beendet den Dienstagshandel im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SPI liegt letztendlich im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Handel in Zürich: SLI am Nachmittag freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel: Gewinne im SPI
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: Das macht der SMI am Mittag
finanzen.net Börse Zürich: SLI auf Richtungssuche
Financial Times FirstFT: UBS fund exposed to First Brands bankruptcy
Financial Times FirstFT: UBS fund exposed to First Brands bankruptcy
Financial Times First Brands pain hits UBS
Financial Times UBS fund holds 30% exposure linked to First Brands
Business Times UBS launches pilot for new AI tool aimed at boosting productivity of advisers
Financial Times UBS gaining support for compromise on Swiss capital rules
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: General Motors, Tesla, Ford, JPMorgan, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs and UBS
Business Times New clients will drive ESG revival: UBS wealth executive
