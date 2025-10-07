Schwacher Wochentag in Zürich: SPI liegt letztendlich im Minus

Index-Bewegung

So performte der SPI am Dienstag letztendlich.

Am Dienstag schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 17.263,63 Punkten ab. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,214 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 17.289,20 Punkte an der Kurstafel, nach 17.292,08 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17.339,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17.245,55 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Wert von 17.113,20 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2025, den Wert von 16.603,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, wurde der SPI mit 16.042,52 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,25 Prozent. Bei 17.386,61 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14.361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Cicor Technologies (+ 11,54 Prozent auf 203,00 CHF), Idorsia (+ 7,46 Prozent auf 4,68 CHF), GAM (+ 7,33 Prozent auf 0,16 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,94 Prozent auf 0,07 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,35 Prozent auf 0,19 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Rieter (-3,43 Prozent auf 3,66 CHF), Lonza (-3,05 Prozent auf 540,20 CHF), Orior (-2,65 Prozent auf 12,50 CHF), Klingelnberg (-2,59 Prozent auf 11,30 CHF) und LEM (-2,51 Prozent auf 485,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2.810.331 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 257,373 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net