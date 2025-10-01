Renault Aktie
Marktkap. 10,15 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Schon vor den am 23. Oktober anstehenden Quartalsumsatzzahlen habe der Autobauer vorherige Aussagen im Rahmen der Markterwartungen bekräftigt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er geht auf Konzernebene von einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich aus./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Hold
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
35,36 €
|Abst. Kursziel*:
24,43%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
35,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,72%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|12:41
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
