Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Novo Nordisk-Aktie nur kurzzeitig von Gerichtsurteil belastet - Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen Novo Nordisk-Aktie nur kurzzeitig von Gerichtsurteil belastet - Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen
VW-Aktie dennoch tiefer: Skoda belegt bei E-Autos in Deutschland zweiten Platz VW-Aktie dennoch tiefer: Skoda belegt bei E-Autos in Deutschland zweiten Platz
Renault Aktie

35,28 EUR -0,85 EUR -2,35 %
STU
35,36 EUR -0,94 EUR -2,59 %
GVIE
Marktkap. 10,15 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Deutsche Bank AG

Renault Hold

12:41 Uhr
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
35,28 EUR -0,85 EUR -2,35%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Schon vor den am 23. Oktober anstehenden Quartalsumsatzzahlen habe der Autobauer vorherige Aussagen im Rahmen der Markterwartungen bekräftigt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er geht auf Konzernebene von einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich aus./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
35,36 €		 Abst. Kursziel*:
24,43%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,72%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

