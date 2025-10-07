Minuszeichen in Zürich: SLI beendet den Dienstagshandel im Minus

SLI aktuell

Der SLI ging mit Verlusten aus dem Handelstag.

Am Dienstag fiel der SLI via SIX zum Handelsende um 0,25 Prozent auf 2.033,32 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,059 Prozent auf 2.037,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2.038,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.043,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.032,11 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 2.027,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, notierte der SLI bei 1.966,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, wies der SLI einen Stand von 1.969,11 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,82 Prozent zu. Bei 2.146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. 1.721,32 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swatch (I) (+ 2,75 Prozent auf 154,85 CHF), Givaudan (+ 2,17 Prozent auf 3.300,00 CHF), Lindt (+ 1,99 Prozent auf 12.280,00 CHF), Richemont (+ 1,57 Prozent auf 155,10 CHF) und Temenos (+ 1,54 Prozent auf 65,90 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Lonza (-3,05 Prozent auf 540,20 CHF), VAT (-1,75 Prozent auf 364,50 CHF), Partners Group (-1,61 Prozent auf 1.040,50 CHF), Sandoz (-1,49 Prozent auf 47,50 CHF) und Alcon (-1,46 Prozent auf 60,60 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2.810.331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 245,231 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Adecco SA-Aktie hat mit 11,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

