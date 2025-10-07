Deutsche Bank AG

Alstom Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr am 13. November rechne er mit einer weiter soliden Dynamik und einem Umsatzwachstum sowie einer Barmittelentwicklung, die beide über der Zielvorgabe für das Jahr liegen dürften, schrieb Gael de-Bray in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zum neuen Kursziel verwies er darauf, dass er seine Ergebnisschätzungen (EPS) mit Blick auf negative Wechselkursveränderungen gesenkt, den Bewertungszeitraum aber weiter in die Zukunft verschoben habe. Die Aktie werde mit einem 40-prozentigen Abschlag zur Investitionsgüterbranche bewertet./gl/edh

