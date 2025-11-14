Alstom-Aktie mit deutlichen Gewinnen
Der Aktienkurs von Alstom sind am Freitag im Geschäft gestiegen.
Werte in diesem Artikel
Die Alstom-Aktie klettert an der EURONEXT zeitweise um 4,5 Prozent auf 23,78 Euro. Damit überwand er den in den Vormonaten wiederholt erfolglos getesteten Widerstand um 23 Euro und nahm Kurs in Richtung der Jahreshochs aus dem März.
Die Experten der UBS verwiesen auf die zuversichtlichen Aussagen des Unternehmens im Rahmen der Telefonkonferenz nach den Zahlen zum ersten Halbjahr. Damit eröffne sich die Chance auf eine Anhebung des bestehenden Ausblicks zu einem späteren Zeitpunkt. Günstig sei auch die Entwicklung der Margen bei Auftragseingang und -bestand trotz Gegenwinds von der Währungsseite.
