Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse schließen im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Widerstand überwunden

Alstom-Aktie mit deutlichen Gewinnen

14.11.25 10:34 Uhr
Alstom-Aktienkurs im Höhenflug! | finanzen.net

Der Aktienkurs von Alstom sind am Freitag im Geschäft gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alstom S.A.
24,00 EUR 1,07 EUR 4,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alstom-Aktie klettert an der EURONEXT zeitweise um 4,5 Prozent auf 23,78 Euro. Damit überwand er den in den Vormonaten wiederholt erfolglos getesteten Widerstand um 23 Euro und nahm Kurs in Richtung der Jahreshochs aus dem März.

Wer­bung

Die Experten der UBS verwiesen auf die zuversichtlichen Aussagen des Unternehmens im Rahmen der Telefonkonferenz nach den Zahlen zum ersten Halbjahr. Damit eröffne sich die Chance auf eine Anhebung des bestehenden Ausblicks zu einem späteren Zeitpunkt. Günstig sei auch die Entwicklung der Margen bei Auftragseingang und -bestand trotz Gegenwinds von der Währungsseite.

/mf/mis

PARIS (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Carsten Reisinger / Shutterstock.com

Analysen zu Alstom S.A.

DatumRatingAnalyst
10:56Alstom BuyDeutsche Bank AG
08:51Alstom NeutralUBS AG
08:51Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Alstom BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Alstom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:56Alstom BuyDeutsche Bank AG
08:51Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Alstom BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Alstom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:51Alstom NeutralUBS AG
09.10.2025Alstom NeutralUBS AG
08.09.2025Alstom Market-PerformBernstein Research
22.08.2025Alstom Market-PerformBernstein Research
23.07.2025Alstom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.05.2025Alstom SellGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Alstom UnderweightBarclays Capital
07.01.2025Alstom SellGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2024Alstom UnderweightBarclays Capital
22.04.2024Alstom UnderweightBarclays Capital

