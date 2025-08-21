DAX 24.316 +0,1%ESt50 5.478 +0,3%Top 10 Crypto 15,89 +1,4%Dow 44.786 -0,3%Nas 21.100 -0,3%Bitcoin 97.262 +0,5%Euro 1,1598 -0,1%Öl 67,49 -0,3%Gold 3.331 -0,2%
Alstom Aktie

21,50 EUR +0,21 EUR +0,99 %
STU
21,36 EUR -0,06 EUR -0,28 %
GVIE
Marktkap. 9,88 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK

ISIN FR0010220475

Symbol AOMFF

Bernstein Research

Alstom Market-Perform

12:06 Uhr
Alstom Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
21,50 EUR 0,21 EUR 0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Alstom von 24 auf 25 Euro erhöht und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nicholas Green hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Zughersteller etwas an. Dies reflektiere die stetige Entwicklung der Zugflotte hin zu einer höheren Rentabilität sowie seine Erwartung, dass der Auftragseingang zumindest für die nächsten zwei Jahre stabil bleibe, schrieb er./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom Market-Perform

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
21,36 €		 Abst. Kursziel*:
17,04%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
21,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
Analyst Name:
Nicholas Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

12:06 Alstom Market-Perform Bernstein Research
25.07.25 Alstom Kaufen DZ BANK
24.07.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
23.07.25 Alstom Neutral UBS AG
mehr Analysen

