Alstom Aktie
Marktkap. 9,88 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Alstom von 24 auf 25 Euro erhöht und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nicholas Green hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Zughersteller etwas an. Dies reflektiere die stetige Entwicklung der Zugflotte hin zu einer höheren Rentabilität sowie seine Erwartung, dass der Auftragseingang zumindest für die nächsten zwei Jahre stabil bleibe, schrieb er./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Alstom Market-Perform
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
21,36 €
|Abst. Kursziel*:
17,04%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
21,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
|
Analyst Name:
Nicholas Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|12:06
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|12:06
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07.01.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|22.04.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|12:06
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG