Alstom Aktie

21,56 EUR +0,10 EUR +0,47 %
STU
21,49 EUR -0,73 EUR -3,29 %
PAR
Marktkap. 10,27 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK

ISIN FR0010220475

Symbol AOMFF

JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

08:21 Uhr
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
21,56 EUR 0,10 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 28,80 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Im Bahntechnik-Bereich geben die Experten Alstom den Vorzug gegenüber Stadler Rail./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Alstom Overweight

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
33,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,64 €		 Abst. Kursziel*:
54,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,92%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

03.12.25 Alstom Underweight Barclays Capital
14.11.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Alstom Neutral UBS AG
14.11.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Alstom S.A.

finanzen.net Was Analysten von der Alstom-Aktie erwarten
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx Neue Regionalzüge fahren bald nach Frankreich
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alstom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Alstom-Aktie mit deutlichen Gewinnen
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alstom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Alstom-Aktie
Zacks Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
GlobeNewswire Alstom S.A: 10 July 2025 Combined Shareholders’ Meeting - Availability of the preparatory documents
GlobeNewswire Alstom S.A: 2024/25 Universal Registration Document available
GlobeNewswire Alstom S.A: Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 21 May 2025
GlobeNewswire Alsttom S.A: Board of Directors release
Financial Times Put double-decker trains in the Channel Tunnel, says France’s Alstom
GlobeNewswire Alstom S.A: FY 2024/25: Alstom delivers solid profit and cash. Medium-term ambitions confirmed.
