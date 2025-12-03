Alstom Aktie
Marktkap. 10,27 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 28,80 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Im Bahntechnik-Bereich geben die Experten Alstom den Vorzug gegenüber Stadler Rail./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Alstom Overweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
33,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
21,64 €
|Abst. Kursziel*:
54,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
21,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,92%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
