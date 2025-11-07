JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

08:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 28,00 auf 28,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Perspektiven für die Gewinne und den Cashflow sollten sich verbessern, schrieb Akash Gupta am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen des Konzerns./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT

