NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 28,00 auf 28,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Perspektiven für die Gewinne und den Cashflow sollten sich verbessern, schrieb Akash Gupta am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen des Konzerns./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,80 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,77 €
|Abst. Kursziel*:
26,48%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
24,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,25%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
