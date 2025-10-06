DAX 24.375 -0,1%ESt50 5.610 -0,1%MSCI World 4.328 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 -1,2%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 104.772 +0,5%Euro 1,1615 -0,4%Öl 66,09 +0,6%Gold 4.037 +1,3%
Givaudan Aktie

3.532,00 EUR +28,00 EUR +0,80 %
STU
3.304,00 CHF +4,00 CHF +0,12 %
SWX
Marktkap. 32,03 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
UBS AG

Givaudan Neutral

08:36 Uhr
Givaudan Neutral
Givaudan AG
3.532,00 EUR 28,00 EUR 0,80%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Auf Investorenveranstaltungen in den USA habe der Aromen- und Duftstoffhersteller einen optimistischen Ton angeschlagen und insbesondere die mittelfristigen Wachstumsaussichten in den Fokus gerückt, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
3.600,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3.300,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,09%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3.304,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
8,96%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.840,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:36 Givaudan Neutral UBS AG
26.09.25 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
19.09.25 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Givaudan Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Profitabler Givaudan-Einstieg? SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor 5 Jahren verloren SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SMI sackt zum Start des Dienstagshandels ab
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Optimismus in Zürich: SMI präsentiert sich am Montagnachmittag fester
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SLI-Börsianer greifen nachmittags zu
finanzen.net SIX-Handel: SMI legt am Freitagmittag zu
finanzen.net Börse Zürich: SMI verbucht schlussendlich Gewinne
finanzen.net Givaudan-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net Handel in Zürich: SLI am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen
Givaudan SA 2024 Full year results
Zacks Are Basic Materials Stocks Lagging Givaudan (GVDNY) This Year?
Zacks Is Givaudan (GVDNY) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
Zacks Givaudan (GVDNY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Givaudan (GVDNY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
