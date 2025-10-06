Givaudan Aktie
Marktkap. 32,03 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Auf Investorenveranstaltungen in den USA habe der Aromen- und Duftstoffhersteller einen optimistischen Ton angeschlagen und insbesondere die mittelfristigen Wachstumsaussichten in den Fokus gerückt, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3.600,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3.300,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
9,09%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3.304,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
8,96%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.840,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|08:36
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|08:36
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.09.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK