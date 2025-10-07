DAX 24.542 +0,6%ESt50 5.631 +0,3%MSCI World 4.332 +0,0%Top 10 Crypto 16,97 -0,6%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.709 +1,4%Euro 1,1628 -0,3%Öl 66,36 +1,0%Gold 4.044 +1,5%
ArcelorMittal Aktie

Marktkap. 25,44 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,14%
Deutsche Bank AG

ArcelorMittal Buy

12:36 Uhr
ArcelorMittal Buy
ArcelorMittal
33,13 EUR 0,28 EUR 0,85%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften eine rückläufige Geschäftsentwicklung gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zuletzt habe sich die Aktie in der Hoffnung auf eine protektionistische EU-Politik sowie auf Kapazitätssenkungen in China deutlich erholt. Dazu runde die komplette Übernahme des bisherigen Gemeinschaftsunternehmens Calvert zu sehr günstigen Konditionen das Portfolio in Nordamerika ab. Er senkte seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) bis 2027 ein wenig und sieht diese etwas unter den Konsensschätzungen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,23 €		 Abst. Kursziel*:
-9,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,43%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

12:36 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08.09.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.25 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.25 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

dpa-afx Stahlindustrie EU-Kommission will Stahl-Zölle auf 50 Prozent verdoppeln EU-Kommission will Stahl-Zölle auf 50 Prozent verdoppeln
dpa-afx Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp & Co. geben ab: Gewinnmitnahmen in Stahlwerten
dpa-afx Mercedes-Benz-Aktie im Minus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten
dpa-afx Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx Aktien von ArcelorMittall, thyssenkrupp & Co. stark: Hoffnung auf geringere Einfuhren
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 5 Jahren eingebracht
dpa-afx Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. steigen: Tarifrunde für Stahlbranche beginnt
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
