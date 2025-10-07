Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,24 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel vor Quartalszahlen von 95 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte schwache Umsätze ausweisen, insbesondere im Bereich Consumer Brands, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen, um dem sich verschlechternden Umfeld im dritten Quartal Rechnung zu tragen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Buy
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
70,02 €
|Abst. Kursziel*:
34,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
69,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,64%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
