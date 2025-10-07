DAX 24.458 +0,3%ESt50 5.632 +0,3%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 17,00 -0,4%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1614 -0,4%Öl 65,97 +0,4%Gold 4.035 +1,3%
Henkel vz. Aktie

Henkel vz. Aktien-Sparplan
69,30 EUR -0,80 EUR -1,14 %
STU
Marktkap. 27,24 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
NEU
WKN 604843

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Warburg Research

Henkel vz Buy

10:31 Uhr
Henkel vz Buy
Henkel KGaA Vz.
69,30 EUR -0,80 EUR -1,14%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel vor Quartalszahlen von 95 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte schwache Umsätze ausweisen, insbesondere im Bereich Consumer Brands, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen, um dem sich verschlechternden Umfeld im dritten Quartal Rechnung zu tragen./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Buy

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Warburg Research
Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Buy
70,02 €		 Abst. Kursziel*:
34,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,64%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

