Warburg Research

Henkel vz Buy

10:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel vor Quartalszahlen von 95 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte schwache Umsätze ausweisen, insbesondere im Bereich Consumer Brands, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen, um dem sich verschlechternden Umfeld im dritten Quartal Rechnung zu tragen./edh/gl

