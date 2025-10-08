Freundlicher Handel: SLI steigt

SLI-Kursentwicklung

Der SLI macht aktuell Gewinne.

Der SLI springt im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,68 Prozent auf 2.047,11 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,119 Prozent höher bei 2.035,74 Punkten in den Handel, nach 2.033,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.035,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.048,52 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.023,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1.971,06 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2024, den Stand von 1.967,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 6,53 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.721,32 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 2,55 Prozent auf 159,05 CHF), Givaudan (+ 2,06 Prozent auf 3.368,00 CHF), Sandoz (+ 1,56 Prozent auf 48,24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,40 Prozent auf 59,28 CHF) und Swatch (I) (+ 1,23 Prozent auf 156,75 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ams-OSRAM (-0,95 Prozent auf 11,51 CHF), Kühne + Nagel International (-0,85 Prozent auf 151,15 CHF), Swiss Life (-0,83 Prozent auf 856,20 CHF), Alcon (-0,53 Prozent auf 60,28 CHF) und Sonova (-0,23 Prozent auf 221,20 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.141.453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246,785 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

