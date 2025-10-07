Airbus Aktie
Marktkap. 159,13 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ken Herbert sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung von einem starken Quartals-Schlussspurt. Dieser stärke das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, seine Prognose von rund 820 ausgelieferten Flugzeugen in diesem Jahr zu erreichen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
205,65 €
|Abst. Kursziel*:
6,98%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
205,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,11%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
213,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|21:26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|26.09.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|26.09.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|26.09.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.