Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Freitagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 281,30 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:47 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 281,30 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 279,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 282,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 251.878 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 21,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 276,00 CHF je Roche-Aktie an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Roche dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

