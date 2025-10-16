Roche Aktie News: SPI Aktie Roche macht am Mittag Boden gut
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 285,00 CHF zu.
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 285,00 CHF zu. Bei 285,10 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 282,10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181.880 Roche-Aktien.
Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 10,11 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 22,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,90 CHF belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 276,00 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,74 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
