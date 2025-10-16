Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 284,80 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 285,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 282,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 265.216 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,18 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 22,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,90 CHF ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 276,00 CHF je Roche-Aktie aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 29.01.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,74 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

