Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Roche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 280,70 CHF abwärts.

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 280,70 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 279,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 285,50 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 413.938 Stück gehandelt.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,39 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 276,00 CHF aus.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,74 CHF je Aktie belaufen.

