Roche Aktie News: SPI Aktie Roche fällt am Vormittag

Blick auf Roche-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 284,70 CHF.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 284,70 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 284,70 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 285,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 29.524 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Gewinne von 10,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 276,00 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,74 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 3 Jahren gekostet

Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf