Mittwochshandel in Zürich: Anleger lassen SLI am Nachmittag steigen
Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwochnachmittag.
Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,37 Prozent höher bei 2.025,34 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,651 Prozent höher bei 2.031,06 Punkten in den Handel, nach 2.017,92 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2.020,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2.032,19 Einheiten.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,060 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 15.09.2025, lag der SLI bei 2.007,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2025, wies der SLI einen Stand von 1.969,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, wurde der SLI auf 1.996,30 Punkte taxiert.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,40 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.146,62 Punkten. Bei 1.721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swatch (I) (+ 7,51 Prozent auf 171,15 CHF), Richemont (+ 5,36 Prozent auf 159,10 CHF), Logitech (+ 2,19 Prozent auf 85,68 CHF), Adecco SA (+ 1,84 Prozent auf 24,40 CHF) und Sika (+ 1,77 Prozent auf 175,35 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Roche (-2,10 Prozent auf 280,20 CHF), UBS (-1,19 Prozent auf 31,42 CHF), Novartis (-1,11 Prozent auf 102,88 CHF), Holcim (-0,71 Prozent auf 67,20 CHF) und Geberit (-0,69 Prozent auf 600,40 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.532.547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,346 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 5,04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen