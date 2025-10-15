DAX24.197 -0,2%Est505.602 +0,9%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,35 -0,3%Nas22.779 +1,1%Bitcoin95.796 -1,8%Euro1,1627 +0,1%Öl62,60 +0,5%Gold4.199 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX an der Nulllinie -- Wall Street startet fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Novo Nordisk erwirbt Zaltenibart-Rechte von Omeros für MIlliardenbetrag - Aktien steigen Novo Nordisk erwirbt Zaltenibart-Rechte von Omeros für MIlliardenbetrag - Aktien steigen
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
SLI aktuell

Mittwochshandel in Zürich: Anleger lassen SLI am Nachmittag steigen

15.10.25 15:57 Uhr
Mittwochshandel in Zürich: Anleger lassen SLI am Nachmittag steigen | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwochnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
24,36 CHF 0,40 CHF 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
600,20 CHF -4,40 CHF -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
67,02 CHF -0,66 CHF -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
85,50 CHF 1,66 CHF 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
102,90 CHF -1,14 CHF -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
159,20 CHF 8,20 CHF 5,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
280,00 CHF -6,20 CHF -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
175,40 CHF 3,10 CHF 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
171,00 CHF 11,80 CHF 7,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
151,60 CHF 1,35 CHF 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Temenos AG
63,30 CHF -0,35 CHF -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
31,31 CHF -0,49 CHF -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
577,60 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.025,5 PKT 7,6 PKT 0,38%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,37 Prozent höher bei 2.025,34 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,651 Prozent höher bei 2.031,06 Punkten in den Handel, nach 2.017,92 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.020,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2.032,19 Einheiten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,060 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 15.09.2025, lag der SLI bei 2.007,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2025, wies der SLI einen Stand von 1.969,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, wurde der SLI auf 1.996,30 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,40 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.146,62 Punkten. Bei 1.721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swatch (I) (+ 7,51 Prozent auf 171,15 CHF), Richemont (+ 5,36 Prozent auf 159,10 CHF), Logitech (+ 2,19 Prozent auf 85,68 CHF), Adecco SA (+ 1,84 Prozent auf 24,40 CHF) und Sika (+ 1,77 Prozent auf 175,35 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Roche (-2,10 Prozent auf 280,20 CHF), UBS (-1,19 Prozent auf 31,42 CHF), Novartis (-1,11 Prozent auf 102,88 CHF), Holcim (-0,71 Prozent auf 67,20 CHF) und Geberit (-0,69 Prozent auf 600,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.532.547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,346 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 5,04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adecco SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adecco SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Roche BuyUBS AG
13.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Roche BuyUBS AG
23.09.2025Roche BuyUBS AG
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen