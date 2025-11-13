JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Neutral

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 160 Franken auf "Neutral" belassen. Der Rückversicherer habe zwar insgesamt die Erwartungen übertroffen, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Die Debatte drehe sich jetzt aber vor allem darum, warum der Nettogewinn im Bereich Leben- und Krankenversicherung derart deutlich enttäuscht habe./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re