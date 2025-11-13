Richemont Aktie
Marktkap. 104,78 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen fürs erste Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Outperform" belassen. Der Uhren- und Schmuckhersteller haben die Markterwartungen in den Schatten gestellt, schrieb Luca Solca am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Richemont Outperform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
190,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
173,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
9,51%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
170,05 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
167,78 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
