CANCOM Aktie
Marktkap. 756,37 Mio. EURKGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gut, aber nicht gut genug, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des IT-Dienstleisters. Allerdings sei der operative Gewinn (Ebitda) in erheblichem Maß von Restrukturierungsaufwendungen belastet worden. Ansonsten wäre der Rückgang deutlich weniger stark gewesen./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cancom SE
Zusammenfassung: CANCOM Buy
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,15 €
|Abst. Kursziel*:
22,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,90%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CANCOM SE
|11:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
