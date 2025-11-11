DAX 23.658 -1,6%ESt50 5.644 -1,7%MSCI World 4.343 -0,3%Top 10 Crypto 12,73 -5,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 81.659 -4,8%Euro 1,1643 +0,0%Öl 63,76 +1,0%Gold 4.118 -1,3%
United Utilities Aktie

13,30 EUR -0,10 EUR -0,75 %
STU
12,35 CHF -0,10 CHF -0,78 %
BRX
Marktkap. 9,26 Mrd. EUR

KGV 25,98 Div. Rendite 5,14%
WKN A0Q4EC

ISIN GB00B39J2M42

Deutsche Bank AG

United Utilities Buy

13:21 Uhr
United Utilities Buy
United Utilities PLC
13,30 EUR -0,10 EUR -0,75%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Utilities nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 1300 Pence auf "Buy" belassen. Der Versorger habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb James Brand in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Briten hätten zudem die operativen Fortschritte in einer Reihe von Bereichen hervorgehoben./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Utilities Buy

Unternehmen:
United Utilities PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
13,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,00 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Utilities PLC

13:21 United Utilities Buy Deutsche Bank AG
23.11.12 United Utilities neutral Exane-BNP Paribas SA
19.05.05 United Utilities Underweight JP Morgan
01.04.05 United Utilities Underperform Goldman Sachs
mehr Analysen

Nachrichten zu United Utilities PLC

