Aktien Schweiz schwächer - Niedrigere US-Zölle stützen nicht

14.11.25 17:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
38,68 CHF -1,36 CHF -3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
170,95 CHF 9,45 CHF 5,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
202,70 CHF -15,50 CHF -7,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
145,55 CHF -8,25 CHF -5,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Sehr schwache Vorgaben der US-Börsen haben den schweizerischen Aktienmarkt am Freitag belastet. Auf der Wall Street lasteten schwindende Zinssenkungshoffnungen. Dass die Schweiz und die USA ihren Zollstreit nun tatsächlich beigelegt haben, stützte nicht. Die USA reduzieren ihre Zölle auf Importe aus der Schweiz von derzeit 39 auf 15 Prozent und damit auf das Niveau, das auch für die EU gilt. Die Kurse hatten zur Wochenmitte schon auf entsprechende Ankündigungen des US-Präsidenten Donald Trump mit einem kräftigen Anstieg reagiert. Nun nahmen Anleger Gewinne mit, getreu dem Motto "Sell on Good News". Der Franken stieg derweil auf ein Rekordhoch zum Euro, wobei die Devise auch als Fluchtwährung gesucht war vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Risikoscheu an den Börsen.

Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 12.634 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 23,88 (zuvor: 16,48) Millionen Aktien. Verkauft wurde querbeet, wobei sich die am Donnerstag stärker belasteten Konjunkturzykliker oft besser hielten als der Markt.

Einer der beiden Gewinner im SMI war die Richemont-Aktie, die um 5,9 Prozent anzog. Der Luxusgüterkonzern hatte überzeugende Zahlen zu seinem ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt. Vor allem die Schmucksparte hatte einen guten Lauf. Auch sei das wichtige Chinageschäft dabei, sich zu stabilisieren.

Zweiter Kursgewinner waren Amrize, die im späten Handel ins Plus vorrückten und 0,5 Prozent höher schlossen.

Auch der Rückversicherer Swiss Re hatte Zahlen vorgelegt, die aber nicht gut ankamen. Beobachter sprachen von einem operativ schwachen Ergebnis. Die Aktie verbilligte sich um 5,4 Prozent.

In der zweiten Reihe enttäuschten die Halbjahreszahlen des Hörgeräteherstellers Sonova, dessen Aktienkurs um 7,1 Prozent absackte. Der Umsatz habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, das EBITA jedoch die Erwartung um 5 Prozent verfehlt, kommentierte JP Morgan.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 11:42 ET (16:42 GMT)

mehr Analysen