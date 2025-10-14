DAX24.184 -0,8%Est505.527 -0,8%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,94 -2,3%Gold4.140 +0,7%
Aktie im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Dienstagvormittag schwächer

14.10.25 09:22 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 286,40 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
289,10 CHF -1,00 CHF -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 286,40 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 286,10 CHF. Bei 287,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 51.508 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 8,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 231,90 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,03 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 276,00 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,74 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

