Kursentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagmittag in Rot

14.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 289,60 CHF nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
288,30 CHF -1,80 CHF -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,2 Prozent auf 289,60 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 286,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 287,80 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 165.227 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 231,90 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 19,92 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 276,00 CHF für die Roche-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,74 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

mehr Analysen