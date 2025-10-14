DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.276 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.535 -0,7%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1605 +0,3%Öl62,18 -1,9%Gold4.129 +0,5%
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

14.10.25 16:08 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,4 Prozent auf 288,80 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
286,20 CHF -3,90 CHF -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Roche befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,4 Prozent auf 288,80 CHF ab. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 286,10 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 287,80 CHF. Bisher wurden heute 295.988 Roche-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 7,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 19,70 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 276,00 CHF für die Roche-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,74 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

