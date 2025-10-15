Starke Nachfrage

ASML Holding, Ausrüster für die Chipbranche, hat im dritten Quartal einen besser als erwarteten Auftragseingang verzeichnet.

Die Nachfrage nach hochentwickelten Halbleitern für Künstliche Intelligenz (KI) hält unvermindert an.

Der niederländische Konzern, der unter anderem Intel und Samsung Electronics zu seinen Kunden zählt, meldete Aufträge im Wert von 5,40 Milliarden Euro. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2,63 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum und liegt zudem über den Prognosen der Analysten, die in einer Umfrage von Visible Alpha mit knapp 5,36 Milliarden Euro gerechnet hatten.

Der Auftragseingang für die Extrem-Ultraviolett-Lithografiegeräte (EUV-Geräte) von ASML, High-End-Systeme, mit denen Halbleiterhersteller komplexeste Schichten auf Chips drucken können, war mit 3,6 Milliarden Euro deutlich höher als erwartet. Analysten hatten EUV-Aufträge im Wert von 2,22 Milliarden Euro prognostiziert.

Für das kommende Jahr erwartet ASML allerdings geringere Umsätze als im laufenden Geschäftsjahr. Der Konzern bestätigte seine Prognose für 2025 und rechnet mit einem Umsatzwachstum von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf etwa 32,50 Milliarden Euro sowie einer Bruttomarge von etwa 52 Prozent.

Für das dritte Quartal wies ASML einen Umsatz von 7,52 Milliarden Euro aus, gegenüber 7,47 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Wert liegt unter den Prognosen der Analysten, entspricht jedoch den Erwartungen des Konzerns. Der Nettogewinn stieg von 2,08 Milliarden im Vorjahr auf fast 2,13 Milliarden Euro und übertraf damit die Markterwartungen. Der Bruttogewinn - eine genau beobachtete Kennzahl für Unternehmen in der Halbleiterindustrie - belief sich auf 3,88 Milliarden Euro, was einer Marge von 51,6 Prozent entspricht. Diese lag über den Konsensprognosen und erreichte das obere Ende der Unternehmensprognose.

Mit Blick auf das laufende Quartal erwartet ASML einen Umsatz zwischen 9,2 Milliarden und 9,8 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge zwischen 51 und 53 Prozent.

