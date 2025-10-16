DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.306 +0,1%Top 10 Crypto15,22 -1,6%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.360 +0,3%Euro1,1656 +0,1%Öl62,41 -0,1%Gold4.217 +0,2%
Merck sieht sich gut positioniert für nächste Wachstumsphase

16.10.25 07:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
DOW JONES--Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hat seine im August eingegrenzte Konzernprognose anlässlich seines Kapitalmarkttages bestätigt und stellt mittelfristig ein jährliches organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht - bei steigender Profitabilität. Für die bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-pre-Marge) sieht der DAX-Konzern mittelfristig ein Steigerungspotenzial von +100 Basispunkten, wie die Merck KGaA mitteilte. Der Konzern sei durch die strategische Anpassung seines Portfolios und gezielte Investitionen gut für die nächste Wachstumsphase aufgestellt.

Wer­bung

Zu dem erwarteten Wachstum dürften das Process-Solutions-Geschäft im Unternehmensbereich Life Science, das neu geschaffene Portfolio für Seltene Erkrankungen im Bereich Healthcare sowie Semiconductor Solutions in Electronics bis zu 80 Prozent beitragen, erwartet der Konzern. Diese Geschäftseinheiten profitieren von globalen Trends - und damit stark wachsenden Märkten - wie steigenden Produktionsmengen von Biopharmazeutika, personalisierter Medizin und der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) und Cloud Computing. Mit dem Aufbau eines starken Portfolios zur Behandlung seltener Erkrankungen erhöht Merck die mittelfristige Prognose für sein Healthcare-Geschäft. Das Unternehmen rechnet jetzt mit einem jährlichen organischen Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

Im Gesamtjahr 2025 erwartet die Merck KGaA weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 5 Prozent nach 21,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) soll organisch um 4 bis 8 Prozent zulegen, von 6,08 Milliarden Euro im Jahr 2024.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 01:25 ET (05:25 GMT)

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

