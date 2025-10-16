Merck sieht sich gut positioniert für nächste Wachstumsphase

DOW JONES--Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hat seine im August eingegrenzte Konzernprognose anlässlich seines Kapitalmarkttages bestätigt und stellt mittelfristig ein jährliches organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht - bei steigender Profitabilität. Für die bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-pre-Marge) sieht der DAX-Konzern mittelfristig ein Steigerungspotenzial von +100 Basispunkten, wie die Merck KGaA mitteilte. Der Konzern sei durch die strategische Anpassung seines Portfolios und gezielte Investitionen gut für die nächste Wachstumsphase aufgestellt.

Zu dem erwarteten Wachstum dürften das Process-Solutions-Geschäft im Unternehmensbereich Life Science, das neu geschaffene Portfolio für Seltene Erkrankungen im Bereich Healthcare sowie Semiconductor Solutions in Electronics bis zu 80 Prozent beitragen, erwartet der Konzern. Diese Geschäftseinheiten profitieren von globalen Trends - und damit stark wachsenden Märkten - wie steigenden Produktionsmengen von Biopharmazeutika, personalisierter Medizin und der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) und Cloud Computing. Mit dem Aufbau eines starken Portfolios zur Behandlung seltener Erkrankungen erhöht Merck die mittelfristige Prognose für sein Healthcare-Geschäft. Das Unternehmen rechnet jetzt mit einem jährlichen organischen Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

Im Gesamtjahr 2025 erwartet die Merck KGaA weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 5 Prozent nach 21,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) soll organisch um 4 bis 8 Prozent zulegen, von 6,08 Milliarden Euro im Jahr 2024.

