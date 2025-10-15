Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,8 Prozent auf 281,00 CHF ab.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 281,00 CHF abwärts. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 281,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 285,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 250.224 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 276,00 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,74 CHF je Aktie belaufen.

