MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

16.10.25 07:55 Uhr

Hewlett Packard Enterprise dürfte im kommenden Geschäftsjahr langsamer wachsen. Der Server- und Cloudanbieter gab zudem ein Gewinnziel aus, das unter den Erwartungen lag. HPE rechnet für das kommende Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Umsatzwachstum von 5 bis 10 Prozent. Für das laufende Jahr, das am 31. Oktober endet, geht HPE von einem Wachstum von 14 bis 16 Prozent aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll kommendes Jahr bei 2,20 bis 2,40 US-Dollar liegen. Analysten hatten bislang mit 2,43 Dollar gerechnet. Bis zum Geschäftsjahr 2027/28 soll der Gewinn je Aktie mindestens 3 Dollar erreichen.

SALESFORCE

Der Anbieter von Customer-Relationship-Management-(CRM)-Software erwartet für das Geschäftsjahr 2029/30 einen Umsatz von mehr als 60 Milliarden Dollar und übertrifft damit die Prognosen der Analysten, die für das Jahr bisher von einem Umsatz von 59,66 Milliarden Dollar ausgehen. Für das Geschäftsjahr 2025/26 per Ende Januar rechnet Salesforce mit einem Umsatz von 41,3 Milliarden Dollar, was den Konsensschätzungen entspricht. Im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 hat der Konzern mit seinen Daten- und KI-Angeboten einen Umsatz von 1,2 Milliarden Dollar erzielt, davon 440 Millionen US-Dollar mit agentenbasierter KI.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 01:56 ET (05:56 GMT)