EUREX/Bund-Future Gewinner der steigenden Risikoaversion

17.10.25 08:41 Uhr

DOW JONES--Während es an den Aktienmärkten nach unten geht, werden sichere Häfen wie Bundesanleihen von Investoren-Geldern angesteuert. Die Sorgen um Kreditausfälle bei US-Regionalbanken wurden am Vorabend größer und die Rentenmärkte profitierten. Inzwischen werden dort weitere Zinssenkungen der Fed mit mehr als 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit gepreist. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 6 Ticks auf 130,43 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,59 Prozent und das -tief bei 130,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 60.397 Kontrakte. Erneute Kursgewinne werden von den Marktstrategen der Helaba nicht ausgeschlossen, eine nächste Hürde bilde das Kontrakthoch bei 130,80. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 118,89 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 02:42 ET (06:42 GMT)