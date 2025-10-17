DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.293 ±0,0%Top 10 Crypto14,40 -3,5%Nas22.563 -0,5%Bitcoin92.467 +0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow -- Novo Nordisk, Merck, HELLA, Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX dürfte am Freitag unter 24.000 Punkte sacken Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX dürfte am Freitag unter 24.000 Punkte sacken
Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche
DAX aktuell

Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX dürfte am Freitag unter 24.000 Punkte sacken

17.10.25 08:03 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt: DAX mit Rutsch unter 24.000-Punkte-Marke erwartet - die Gründe | finanzen.net

Negative Vorgaben aus Übersee dürften den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten und ihm einen Rutsch unter die runde Marke von 24.000 Punkten bescheren.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.272,2 PKT 90,8 PKT 0,38%
Charts|News|Analysen

Der DAX wird in vorbörslichen Indikationen zeitweise 1,26 Prozent tiefer bei 23.965 Punkten erwartet. Ob Anleger mit der eingetrübten Stimmung sowie dem Wochenende vor der Tür erneut den Rücksetzer kaufen, bleibt abzuwarten.
Am Donnerstag hatte er mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 24.272,19 Zählern geschlossen.

Wer­bung

Rekordhoch rückt wieder in die Ferne

Erst am Donnerstg der vergangenen Woche (9. Oktober) hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Vorgaben belasten - Sorgen um Kredite

Während am vergangenen Freitag die Ankündigung von US-Präsidenten Donald Trump zu Extrazöllen auf US-Importe aus China die Stimmung belasteten, sind es aktuell faule Kredite bei US-Regionalbanken. Hier werden die Risiken für Ausfälle von Kreditportfolios nach den jüngsten Schlagzeilen nun höher eingestuft. So verwiesen Experten auf Sorgen hinsichtlich der Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken, nachdem zwei Häuser Probleme mit Krediten bekannt gemacht hatten. So hatten die Regionalbanken Zions Bancorp und Western Alliance von Problemen mit Kreditnehmern und faulen Krediten berichtet. Händler sprechen von wachsenden Sorgen hinsichtlich des US-Kreditmarktes. Zwar handele es sich nicht um einen systemischen Kreditkollaps, aber um ein klares Warnsignal. "Die Volatilität bei den Regionalbanken, kombiniert mit dem jüngsten Zusammenbruch des Subprime-Kreditgebers Tricolor Holdings, lässt Anleger an der allgemeinen Gesundheit der US-Kreditmärkte zweifeln", sagt NAB-Devisenstratege Rodrigo Catril.

Insgesamt steht der DAX aber schon seit seinem Rekordhoch von 24.771 Punkten vor gut einer Woche tendenziell unter Druck. Vorangegangen war aber auch ein starker Lauf, auch getrieben vom Boom-Thema KI. Für Molltöne sorgte dann aber der wieder stärker aufgeflammte Handelsstreit zwischen den USA und China.

Wer­bung

Geplantes Trump-Putin-Treffen nur Randnotiz

Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg und ein anschließend vereinbartes Treffen in der ungarischen Hauptstadt Budapest ist für Marktteilnehmer zum Wochenausklang allenfalls eine Randnotiz.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

