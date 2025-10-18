Essex Marine öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Essex Marine hat am 16.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,62 INR beziffert, während im Vorjahr 1,19 INR je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 94,39 Prozent auf 372,25 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 191,50 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
