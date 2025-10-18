DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Airbus-Aktie: Großauftrag von IndiGo Airbus-Aktie: Großauftrag von IndiGo
Diese Risiken gehen Investoren beim Kauf von Pennystocks ein Diese Risiken gehen Investoren beim Kauf von Pennystocks ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Essex Marine öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

18.10.25 06:35 Uhr

Essex Marine hat am 16.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,62 INR beziffert, während im Vorjahr 1,19 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 94,39 Prozent auf 372,25 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 191,50 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Essex Marine Limited Registered Shs 144A Reg S

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung