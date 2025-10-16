Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 283,30 CHF nach.
Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 283,30 CHF nach. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 281,80 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 282,10 CHF. Bisher wurden heute 54.790 Roche-Aktien gehandelt.
Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 10,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 22,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 276,00 CHF.
Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,74 CHF im Jahr 2025 aus.
