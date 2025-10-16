DAX24.229 +0,2%Est505.629 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,23 +0,1%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX etwas höher -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
ABB-Aktie leicht im Plus: Im dritten Quartal auf allen Ebenen Verbesserung ABB-Aktie leicht im Plus: Im dritten Quartal auf allen Ebenen Verbesserung
13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms 13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 115,90 Euro

16.10.25 12:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
112,80 EUR -3,00 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA (Merck) nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Erste Indikationen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns für 2026 signalisierten ein um etwa vier Prozent schwächeres Ebitda als bislang vom Markt erwartet, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Mögliche Kürzungen seien allerdings bereits erwartet worden, ergänzte er. Der mittelfristige Ausblick untermauere allerdings zugleich die von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen./rob/edh/ck

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
10:46Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:46Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen