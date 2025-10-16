ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 115,90 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA (Merck) nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Erste Indikationen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns für 2026 signalisierten ein um etwa vier Prozent schwächeres Ebitda als bislang vom Markt erwartet, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Mögliche Kürzungen seien allerdings bereits erwartet worden, ergänzte er. Der mittelfristige Ausblick untermauere allerdings zugleich die von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen