Notierung im Blick

Merck Aktie News: Merck tendiert am Donnerstagmittag schwächer

16.10.25 12:04 Uhr
Merck Aktie News: Merck tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 112,80 EUR abwärts.

Merck KGaA
112,80 EUR -3,00 EUR -2,59%
Um 11:49 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 112,80 EUR ab. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 112,65 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 164.868 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 168,25 EUR an. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 32,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 10,73 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 143,13 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 5,26 Mrd. EUR, gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

