Merck Aktie News: Merck gibt am Nachmittag deutlich nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,5 Prozent auf 110,05 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 5,5 Prozent bei 110,05 EUR. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 107,90 EUR. Mit einem Wert von 118,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 552.146 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 168,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,89 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,50 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 143,13 EUR angegeben.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,33 EUR je Merck-Aktie.

