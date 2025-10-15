Merck Aktie
Marktkap. 50,15 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Erste Indikationen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns für 2026 signalisierten ein um etwa vier Prozent schwächeres Ebitda als bislang vom Markt erwartet, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Mögliche Kürzungen seien allerdings bereits erwartet worden, ergänzte er. Der mittelfristige Ausblick untermauere allerdings zugleich die von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Overweight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
115,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
114,00 €
|Abst. Kursziel*:
1,67%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
113,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,57%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
136,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|10:46
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
