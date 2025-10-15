DAX 24.175 +0,0%ESt50 5.613 +0,1%MSCI World 4.309 +0,2%Top 10 Crypto 15,17 -0,3%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.137 +0,1%Euro 1,1659 +0,1%Öl 62,22 -0,4%Gold 4.230 +0,5%
Merck Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

10:46 Uhr
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Erste Indikationen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns für 2026 signalisierten ein um etwa vier Prozent schwächeres Ebitda als bislang vom Markt erwartet, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Mögliche Kürzungen seien allerdings bereits erwartet worden, ergänzte er. Der mittelfristige Ausblick untermauere allerdings zugleich die von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Overweight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
115,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
114,00 €		 Abst. Kursziel*:
1,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
113,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,57%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
136,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

10:46 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
25.08.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
19.08.25 Merck Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

