Merck Aktie
Marktkap. 45,89 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen von 158 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal habe die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien überarbeitet worden wegen der Übernahme von SpringWorks Therapeutics, dem Verkauf des Geschäfts mit Oberflächenlösungen und weiterem Währungs-Gegenwind./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck 2016
Zusammenfassung: Merck Buy
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
161,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
104,85 €
|Abst. Kursziel*:
53,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
107,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,84%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
154,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|14:21
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:31
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|12:31
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.22
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|10.04.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research