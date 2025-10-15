Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 117,25 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 117,25 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 117,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 116,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70.024 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 168,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 43,50 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 EUR.

Merck veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 5,26 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Aktie aus.

